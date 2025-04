Oogarts blij met vuurwerkverbod, slachtoffer heeft zijn twijfels

Oogarts Stefan van Hartveld is blij met het landelijk vuurwerkverbod. Zijn beroepsgroep pleit daar al langer voor. Dinsdag werd bekend dat een ruime meerderheid van de Tweede Kamer daar nu ook voor is. Geen dag te vroeg, als het aan Van Hartveld ligt. Al heeft Willem van Ansem, die zijn zicht aan beide ogen verloor door vuurwerk, twijfels bij dit besluit.

Volgens het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap was het vorig jaar het jaar met de meeste vuurwerkslachtoffers met oogletsel in tien jaar tijd. Ook bij het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg waar Stefan van Hartveld oogarts is, was dat te merken. “De afgelopen twee jaar waren er echt veel vuurwerkslachtoffers", zegt hij. "Het zorgt gewoon voor zoveel ellende.” Van Harteveld hoopt dat het verbod hier verandering in brengt.