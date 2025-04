Jumbo-stickers gaan niet meer van het raam, supermarkt komt met oplossing

De stickers van supermarktketen Jumbo zijn razendpopulair en daarom hebben veel kinderen ze thuis op de ramen geplakt. De stickers zien er vrolijk uit, maar veel ouders worden er iets minder blij van. De stickers gaan er namelijk bijna niet meer vanaf. Volgens sommige stickerverzamelaars zitten ze zelfs 'muurvast' en laten ze vlekken achter.

Het raam van Adinda is dan ook nog lang niet stickervrij. "Ze hangen voor nu nog leuk en het is een leuke actie van Jumbo. Het is goed materiaal, maar iets te goed. Ik ben er nog wel eventjes mee bezig om de stickers eraf te krijgen", zegt ze, terwijl ze een sticker van het raam probeert te trekken.

Sommige stickers heeft ze er wel al afgekregen, maar daar zitten nu lijmresten op het raam. "Dat heb ik er nog niet afgehaald", zegt ze. "Ik vind het hele leuke stickers, maar ik had ze niet op de ramen laten plakken als ik dit wist. Misschien kunnen ze de volgende keer in de reclame vertellen dat als je zoiets op de ramen plakt, je ze er ook snel weer moet afhalen."

Gratis stickerverwijderaar Op vragen van Omroep Brabant komt een ander antwoord. "Op vertoon van een foto van het raam met stickers, kunnen klanten in de loop van de week een gratis stickerverwijderaar krijgen", aldus een woordvoerder. Hij wijst erop dat op de verpakking stond dat de stickers niet in de zon moesten worden geplakt, maar dat klanten dat wel hebben gedaan.

Op de website van Jumbo bij de veelgestelde vragen staat dat 'de stickers hun kwaliteit verliezen als ze langdurig worden blootgesteld aan zonlicht'. Ook valt er te lezen dat de Smiles vlekken geven op papier en stof. Daarentegen staat er ook dat de stickers geschikt zijn voor gladde oppervlakken zoals ramen, telefoon/tablethoesjes of bijvoorbeeld op de koelkast.

Een woordvoerder van Jumbo laat weten dat op de verpakking staat dat je ze niet in het zonlicht of op waardevolle artikelen moet plakken. "We zien dat klanten enthousiast waren en ze op een raam in de zon zijn geplakt. Dan hecht een sticker zich juist. Mocht dat het geval zijn, dan kun je ze net als gewone stickers heel eenvoudig verwijderen met stickerverwijderaar. Klanten kunnen in de loop van de week gratis stickerverwijderaar krijgen op vertoon van een foto van het raam met stickers."

Meerdere mensen op sociale media laten weten dat ze problemen hebben met de stickers: