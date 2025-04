Paleisbrug krijgt voorlopig toch geen nieuwe liften: ‘Onaangenaam verrast’

De nieuwe liften bij de Paleisbrug in Den Bosch komen er voorlopig toch nog niet. Hoewel de productie op schema ligt, kan netbeheerder Enexis de benodigde kabels en leidingen niet op tijd verleggen. Zonder deze werkzaamheden is de plaatsing van de liften onmogelijk.

De vertraging is opnieuw een tegenslag in een jarenlang probleem. De Paleisbrug, die sinds 2015 het Paleiskwartier met de binnenstad van Den Bosch verbindt, heeft vanaf het begin last van defecte liften. De schuine liften vielen vaak uit, waardoor mensen soms vast kwamen te zitten. In 2021 werden ze definitief buiten gebruik gesteld.

De reden? Door de enorme vraag naar stroom en het oplossen van grotere problemen zoals netcongestie (overbelasting van het elektriciteitsnet) geeft Enexis voorrang aan andere werkzaamheden. Daardoor worden kleinere projecten, zoals het verleggen van enkele kabels, uitgesteld.

Vrees voor de toekomst

Volgens wethouder Roy Geers is het de eerste keer dat kleinere projecten op deze manier vertraging oplopen. Hij maakt zich zorgen dat dit probleem bij de netbeheerder ook bij andere projecten in de toekomst kan gaan spelen.

Het is nog niet duidelijk hoe groot de vertraging zal zijn of wat de financiële gevolgen zijn. De gemeente blijft in gesprek met Enexis om tot een oplossing te komen. Ondertussen blijven de tijdelijke noodliften langer in gebruik, zodat de brug toegankelijk blijft voor mensen die slecht ter been zijn.

Enexis was woensdag niet in de gelegenheid te reageren op vragen van Omroep Brabant.