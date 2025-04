Bloemencorso Zundert wint zaak tegen belastingdienst: 60.000 euro terug

Het Bloemencorso Zundert heeft een rechtszaak gewonnen tegen de Belastingdienst en krijgt 60.000 euro terug. De rechtbank in Breda vindt dat de fiscus ten onrechte het hoge btw-tarief van 21 procent en niet dat van 9 procent heeft geheven over de kaartjes voor het jaarlijkse evenement. "We zijn heel blij met de uitspraak. Deze meevaller kunnen we goed gebruiken", zegt voorzitter John Vriends.

Het Bloemencorso heft al sinds jaar en dag het btw-tarief van 21 procent. "Maar dat voelt heel oneerlijk, omdat andere evenementen zoals kermissen, pretparken en muziek- en toneelopvoeringen wel onder het verlaagde tarief vallen. Daarom hebben we in 2023 bezwaar gemaakt", licht Vriends toe. De reden dat ze toen besloten om hiermee aan de slag te gaan, is een uitspraak van de toenmalig staatssecretaris. Die gaf in een toelichting aan dat gecombineerde shows wel onder het verlaagde tarief vallen. Bij het corso zijn ook muziekoptredens en die zag het bestuur als een kans om bezwaar te maken.

Muzikale optredens

En met succes. De rechter is het met de organisatie eens. Door de combinatie van bloemenwagens met muzikale optredens die er te bewonderen zijn, is het wel een cultureel evenement waarvoor het 9 procent-tarief geldt, aldus de rechtbank. "We zijn heel blij met deze uitspraak. Deze meevaller kunnen we goed gebruiken", zegt de corsovoorzitter.

Het Bloemencorso in Zundert trekt jaarlijks zo'n 50.000 bezoekers