De Bevers worden samen honderd jaar en dat vieren ze met een nieuwe show

Het is feest in huize De Bever want John en Kees worden deze week samen honderd jaar oud. John wordt zestig en Kees wordt veertig en dat moet natuurlijk uitgebreid worden gevierd. Hun appartement in Den Bosch is woensdag dan ook gevuld met ballonnen, Bossche bollen en Brabantse worstenbroodjes. Vol enthousiasme kondigt het stel in gezelschap van alle pers aan dat ze een muzikale theatertour gaan doen en dat er een nieuw seizoen van hun soap komt.

"Vandaag is de aftrap van ons jubileumjaar, want we worden samen honderd. We hebben heel groot nieuws bekend mogen maken", vertelt Kees. John staat naast hem, maar hij laat Kees het woord doen 'want laat Kees maar vertellen'. "We gaan een muzikale comedy in het theater maken met actrice Mariska van Kolck en 'Adje' van Paul de Leeuw (Arijan van Bavel)", vertelt Kees. "En ik mag ook meedoen", grinnikt John.

Heel veel nieuwtjes

Ook kondigen de heren aan dat er een zesde seizoen komt van hun serie De Bevers. "Dat is wel iets om trots op te zijn natuurlijk", zegt Kees. "We gaan naar Preston Palace en we gaan naar Kos", vult John aan. En alsof dat nog niet genoeg is komt ook de nieuwe single van John volgende week uit.

De Bevers hebben veel pers uitgenodigd in hun appartement want ze hebben zoveel moois te vertellen. Er komt niet alleen een theatertour, een nieuw seizoen van De Bevers en een nieuwe single van John. "We mogen ook ons ambassadeurschap van De Zonnebloem verlengen. Dat is bijzonder want het verrijkt ons leven echt dat we iets voor mensen kunnen doen."