Zeer grote natuurbrand: politie houdt rekening met brandstichting

De zeer grote brand in een natuurgebied in Budel-Dorplein woensdagnacht is mogelijk aangestoken. “Wij houden rekening met brandstichting en doen onderzoek naar de oorzaak”, meldt de politie.

De politie spreekt donderdagochtend met getuigen en gaat na of er camerabeelden zijn van de brand. “Ook verkennen we de mogelijkheden voor sporenonderzoek. In algemene zin zijn brandonderzoeken namelijk vaak ingewikkelde onderzoeken omdat er geen of weinig sporen zijn”, geeft ze aan. Bij de plek van de brand werd een etiket van een wasbenzineproduct gevonden. Een 112-correspondent van Omroep Brabant fotografeerde het etiket. Wasbenzine is een oplosmiddel en is zeer brandbaar.

Foto: Dave Hendriks/Persbureau Heitink.

Brand meester

De brandweer rukte woensdagnacht met groot materieel uit, maar had grote moeite het vuur in een natuurgebied aan de Havenweg te bestrijden door de harde wind. Ook was het terrein lastig begaanbaar. Een gebied van vijftig bij dertig vierkante meter heeft in brand gestaan, meldt een woordvoerder van de brandweer Brabant-Zuidoost.

Eerste melding

De eerste melding van de natuurbrand kwam woensdagavond rond kwart over tien binnen. In eerste instantie sprak de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost over een stuk terrein van dertig bij dertig meter dat in brand stond. Maar het vuur sloeg snel om zich heen en verspreidde zich in hoog tempo. Daarom werd opgeschaald naar zeer grote brand. Rond kwart voor twee werd het sein brand meester gegeven. Andere brand

Een paar uur voor de brand was er ook nóg een bosbrand in een natuurgebied in Budel. De politie zegt nog weinig te kunnen melden over die brand. "Daar hebben we namelijk geen inzet op gehad", zegt een woordvoerder. De brandweer rukte ook toen met groot materieel uit. Een gebied van 50 bij 50 meter stond in brand. Iets na zes uur werd het sein brand meester gegeven. Er werd nog korte tijd nageblust.