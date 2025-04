Burgemeester veroordeelt chaos tijdens hevige protesten tegen azc

Waarnemend burgemeester Rianne Donders veroordeelt hoe de informatieavond over de komst van een nieuw azc in Best is ontspoord. Een groep van zeventig actievoerders probeerde op een gewelddadige manier sporthal Naestenbest binnen te komen. Donders, die nog geen maand geleden is aangesteld als burgemeester, besloot de bijeenkomst woensdagavond daarom vroegtijdig te stoppen. "Buiten werd het gedrag uiteindelijk onacceptabel en in de zaal gebeurde er ook van alles."

"Een gesprek werd steeds moeilijker in de zaal, omdat er werd geroepen en geschreeuwd", gaat Donders verder. "We willen het niet", werd er geroepen.

De bijeenkomst in de sporthal was bedoeld om de inwoners van Best, die zich hadden aangemeld, in kleine groepen te informeren. Maar in de zaal zat volgens de burgemeester een groep mensen die dat niet wilde. "Zij zeiden steeds: 'Wij blijven bij elkaar en het moet maar centraal'."

"De avond verliep anders dan we hadden gehoopt", blikt burgemeester Donders donderdagochtend terug in het NOS Radio 1 Journaal. "Eigenlijk vanaf het begin waren er mensen buiten die graag naar binnen wilden, maar zich niet hadden aangemeld."

In het gesprek op de radio donderdagochtend vertelt de waarnemend burgemeester dat de gemeente 'niet naar buiten heeft gebracht dat ze zelf persoonlijk is bedreigd.' "Er is wel geweld gebruikt, maar niet tegen mij. Het was een bedreigende situatie."

Een optelsom van het steeds erger wordende geweld buiten en de onmogelijkheid tot gesprek binnen zorgde er volgens de burgemeester voor dat de bijeenkomst werd gestopt door de waarnemend burgemeester. "Er is vuurwerk gegooid en geweld gebruikt. Dat leidde tot het advies van de politie dat het maar moest eindigen, want anders hielden ze het niet meer in de hand, gaven ze aan."

"Maar we weten ook dat er mensen in de zaal waren die voor waren", vult ze aan over de aanwezigen van de informatiebijeenkomst. "We krijgen nooit meer een idee hoe groot de verhouding was tussen de voor- en tegenstanders."

De protesten richten zich op plannen van de gemeente om maximaal 192 asielzoekers op te vangen op een locatie aan de Hooiweg in Best. "Er kwamen heel duidelijk vooral mensen op af die het er niet mee eens waren. Voor deze locatie kunnen wij nu zeggen dat er een grote groep is die er geen goed gevoel bij heeft of het niet wil."

Een dag later blijft de waarnemend burgemeester bij haar standpunt. "Een ding is zeker: we kunnen ons niet laten overschreeuwen. Bij onze democratie past een gekozen volksvertegenwoordiging. In Best heeft die gezegd, wij vinden dat we een stukje van de verantwoordelijkheid kunnen dragen."

Donders is geen voorstander van het gebruikte geweld. "Het kan niet zo zijn dat je dan met geweld en geschreeuw probeert een ‘nee’ af te dwingen. Politiek draagvlak was er in ieder geval tot op heden. We moeten op zoek naar hoe we het goede gesprek kunnen gaan voeren", sluit ze af.