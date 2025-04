Mathieu van der Poel grijpt naast zege in Ronde van Vlaanderen

Mathieu van der Poel is derde geworden in de Ronde van Vlaanderen. Hij moest het afleggen tegen de Sloveense winnaar Tadej Pogacar en de nummer twee de Deen Mads Pedersen.

Mathieu van der Poel ging vroeg in de koers nog onderuit. Hij raakte betrokken bij een flinke valpartij na 124 kilometer. De schade viel mee en Van der Poel keerde snel terug in het peleton.

'Op wilskracht'

"De schade viel mee. Ik had geluk, maar het is natuurlijk nooit goed om te vallen", vertelde hij in het flashinterview. Pogacar was te sterk, erkende Van der Poel. "Ik zat soms iets te ver, maar mag blij zijn met mijn podiumplaats. Het was een goed gevecht. Ik had geen supergevoel. Deze derde plaats heb ik op wilskracht behaald."

Pogacar, de wereldkampioen van UAE Team Emirates, reed op de Oude Kwaremont, ongeveer 20 kilometer voor de finish in Oudenaarde, weg uit een groep kanshebbers en hield het vol tot de streep.