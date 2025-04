Het eerste drijvende beverhotel heeft bezoekers: experiment geslaagd

Een drijvend beverhotel. Dat ligt sinds twee maanden in een zijtak van de Maas bij Oijen. Het is bedoeld om bevers uit de dijken te houden. Nu blijkt dat die aanpak ook werkt. Eind maart zijn de eerste bevers op camerabeelden vastgelegd. En zo'n beverhotel is best uniek, het is namelijk het eerste van Europa.

Lav Lukac Geschreven door

Het hotel is twee bij twee meter. Eerder is al wel geëxperimenteerd met andere drijvende objecten zoals pallets en vlotten van boomstammen. "Die gebruiken de bevers wel, alleen bij slecht weer en hoogwater zoeken ze beschutting en graven ze zich veilig in, in een dijk. Dat kan gevaarlijk zijn, omdat die dan kan instorten", zegt Ronald Wolters van het waterschap. "Dat kan grote gevolgen hebben." Hotel doet goede zaken

Daarom is dit drijvende vijf sterren hotel bedacht en dat valt in de smaak bij de knaagdieren. "Ze hebben geen angst om er in te gaan", concludeert hij. "We proberen ze te verleiden en te denken als een bever. Wat zouden zij nou aantrekkelijk vinden?"

Nou, wilgentakken bijvoorbeeld. Die lagen in de constructie en zijn afgeknaagd. Binnen lagen ook wat populierentakken en winterpenen als lokvoer. Die hebben de dieren opgepeuzeld. De bever voelt zich steeds meer op zijn gemak, want inmiddels wordt op het huisje gegeten en verzorgt de bever er zijn vacht. In totaal zijn al minstens twintig bezoeken geregistreerd op de camera's in het hotel. De beesten zijn soms bijna een uur in of op de drijvende constructie te vinden.

Een bever vastgelegd op een camera in het drijvende hotel (foto: waterschap).