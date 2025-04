Dronken man wil parkeren, maar rijdt tegen huis aan

Een dronken man is donderdagmiddag rond vier uur tegen een huis aangereden aan de Zijpe in Kaatsheuvel. De man woont zelf een aantal huizen verderop. Hij wilde zijn auto parkeren, maar dat ging fout. Door het ongeluk is er veel schade aan het huis en aan de auto. De man is geboeid meegenomen door de politie. Hij was tijdens zijn aanhouding agressief tegen de agenten.

De brandweer kwam ter plaatse om te kijken of het huis veilig is. Volgens de brandweer is er geen spoed en daarom zal de verzekering de schade verder bekijken. De beschadigde auto van de dronken bestuurder is weggehaald door een takelbedrijf.

De auto is ook beschadigd (foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink).

Foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink