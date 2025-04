Blessure zorgt ervoor dat Michael van Gerwen even niet kan darten

Michael van Gerwen uit Vlijmen heeft zich afgemeld voor de negende avond van de Premier League donderdag in Berlijn. De 35-jarige darter heeft last van een schouderblessure. Hij zou in de kwartfinale in actie komen tegen Gerwyn Price uit Wales. Price is nu automatisch geplaatst voor de halve finales.

Van Gerwen was vorig jaar de beste op de Preamier League-avond in Berlijn. Dit jaar haalde hij pas een keer de finale. Dat was op de zevende avond in Cardiff, waarin hij verloor van Luke Littler.