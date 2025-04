Hockeyvrouwen Den Bosch winnen beker ten koste van verrassend sterk Tilburg

Voor de eerste keer in de clubhistorie stonden de dames van HC Tilburg in de finale van het landelijke bekertoernooi. "De wedstrijd van het jaar en misschien wel de belangrijkste wedstrijd ooit", zeiden twee supporters bij de entree van het sportpark. In de finale van de Gold Cup, zoals de beker bij het hockey heet, wachtte grootmacht HC 's-Hertogenbosch, dat dit seizoen nog niet verloren had. De Tilburgers kwamen vroeg op voorsprong, maar moesten uiteindelijk met 1-2 buigen voor de provinciegenoot.

Vriendinnen Femke Zemack en Livia Andrade Lopes uit Tilburg zagen dat hun favoriete ploeg al vroeg op een 1-0 voorsprong kwam door Mikki Roberts. "Ik vond het halen van de finale al supervet, maar dat we nu voor staan maakt het nog bijzonderder", aldus Livia. Femke heeft een vlag van haar club vast en is een beetje gespannen. "Maar ik vind het vooral leuk om hier te staan. En wat is het druk he, ik heb dat nog nooit eerder gezien hier."

Een drietal jeugdspeelsters van de club haasten zich tijdens de pauze om snel iets lekkers te halen. "We willen het liefst geen minuut missen", zeggen ze. Hun trainer Ties Rodenburg zoekt een mooi plekje om het derde kwart te kijken. "Het is heel druk, maar dat was bij de promotiewedstrijd van de Dames naar de Hoofdklasse ook. Dat ze hier nu in de finale staan en in de competitie de zesde plek bezetten, zegt wel iets over de ambitie van onze club. Ze willen zich graag verder ontwikkelen en kijken wat er mogelijk is."

Winst

De vroege 1-0 voorsprong hield de thuisploeg vol tot het derde kwart, waarin Maartje Krekelaar de gelijkmaker maakte. In het vierde kwart waren het de gasten die op 1-2 kwamen door Charlotte Englebert. Die voorsprong gaven ze niet meer uit handen.

En dus blijven de Bosschenaren in de race om drie prijzen. De Gold Cup is binnen, maar trainer Marieke Dijkstra wil geschiedenis schrijven. "De competitie en de Euro Hockey League staan bovenaan het verlanglijstje. We zijn er nog niet, dit is pas stap 1. We moeten die stijgende lijn laten zien de komende weken, dan gaan we zien hoe ver we kunnen komen."