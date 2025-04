Zwaan overleden nadat man het dier opzettelijk aanrijdt

Een 61-jarige man uit Oss is donderdagavond aangehouden omdat hij opzettelijk met een tractor op drie zwanen is ingereden. Dat gebeurde in een weiland aan de N652 in Lithoijen. Een van de zwanen heeft het niet overleefd.

Omstanders zagen de aanrijding rond kwart voor zes gebeuren en schakelden Dierenambulance Brabant Noord-Oost in. Volgens de omstanders zou 'de man moedwillig en vol gas op de drie zwanen inrijden'. Daarop belde de dierenambulance de politie.

De politie kon de man dankzij getuigen ter plekke aanhouden en meenemen. "Het opzettelijk doden of vangen van bepaalde dieren, zoals in dit geval zwanen, is strafbaar", zegt een woordvoerder van de politie. De man is voor verder onderzoek en verhoor overgebracht naar het politiebureau. Later mocht hij weer gaan. "Hij blijft wel verdachte in de zaak en wij doen onderzoek naar het incident", laat de politie weten. De overleden zwaan is meegenomen door de dierenambulance. De andere twee zwanen zijn ter plekke gecontroleerd en hoefden niet met de dierenambulance mee.