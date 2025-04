Kind (1) sluit moeder buiten, 'spiderman'-agent komt in actie

Een dreumes van een jaar oud heeft donderdagmiddag zijn moeder en oma buitengesloten op een balkon in Den Bosch. Het kleine jochie had de knip er aan de binnenkant opgedaan, waardoor de vrouwen het huis niet meer in konden. De politie en brandweer kwamen ter plaatse. Een van de agenten is uiteindelijk via de dakkapel van de buren naar boven geklommen om de familie te helpen.

Moeder en een maatschappelijk werker op bezoek stonden hulpeloos op het balkon toen de kleine man de deur van binnen op slot deed. In de voordeur van de bovenwoning zat aan de binnenkant nog een sleutel. De politie kon deze deur daarom niet openen zonder te beschadigen. "Samen met de brandweer hebben we gekeken of we de mensen met een ladder konden bevrijden", vertelt een van de agenten die ter plaatse was. Dat ging niet zo makkelijk en daarom besloot een van de agenten om aan de voorkant via de dakkapel van de buren door te klimmen naar de dakkapel van het huis. Zo kwam hij binnen. "Na een korte klimtocht kon de eenjarige weer worden herenigd met zijn familie. De buurvrouw benoemde onze collega direct tot 'spiderman' van de politie."