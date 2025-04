Chillville gaat weer niet door: 'Oplichting of gewoon zwaar amateurisme?'

Het had een onvergetelijk festivalweekend moeten worden, maar ticketkopers van Chillville in Breda houden er geen feestelijke gevoel op na. Duizenden bezoekers zouden in juni 2024 al gaan genieten van grote namen als UB40, De La Soul en Billy Ocean. Twee weken voor aanvang verplaatst de organisator het festival naar dit jaar. Nu wordt duidelijk dat het ook in 2025 niet gaat plaatsvinden. Kaartkopers lijken hun geld kwijt. Wat nu?

Vlak voor het zover was, kreeg ze een mail: het festival ging niet meer door. "Ze gaven als reden dat bepaalde spullen niet op voorraad waren, maar dat soort dingen zijn meestal maanden van tevoren geregeld", zegt Diana. "Het klonk als een smoesje en ik had er geen goed gevoel bij."

Gedupeerde Diana uit Oosterhout keek enorm uit naar het festival. "Ik ben in 2022 in Rotterdam geweest en ondanks organisatorische problemen (zoals lange rijen bij de kassa en bar) was het een fantastische dag. Toen ik hoorde dat een soortgelijk festival van dezelfde organisatoren naar Breda kwam, wilde ik er zeker bij zijn.”

Diana denkt dat het niet per se bewuste oplichting is geweest. "In Rotterdam was het ook best een chaos. Ik kan me voorstellen dat ze het gewoon niet aankonden. Het is dan makkelijker om je kop in het zand te steken."

Wel is ze boos dat ze het niet netter hebben aangepakt: "Ze hadden meteen duidelijk moeten communiceren wat de echte reden was dat het niet door kon gaan en ze moeten zorgen dat mensen hun geld terugkrijgen", zegt Diana. Vooral dat ze nergens op reageren vindt ze echt niet netjes. "Als ze er makkelijk vanaf komen wordt het ook makkelijk voor oplichters om mensen op te lichten", vindt ze.

Ook voor andere gedupeerden vindt ze het erg: "Ik zit in een Facebookgroep voor gedupeerden van het festival waar ruim vijfhonderd mensen in zitten. Ik had maar één kaartje, maar sommigen hebben echt voor duizenden euro's thuis liggen. Die hebben daar nu niets meer aan en dat is heel erg."

Het allermeeste baalt ze nog dat ze bepaalde artiesten niet meer kan zien. "Door deze slechte organisatie loop ik artiesten die ik heel graag wilde zien mis. Dat is balen", zegt ze. “Ik hoop dat er wel consequenties aan zitten hoe ze met mensen omgaan. Er zijn heel veel gedupeerden en dit mag gewoon niet nog een keer gebeuren.”