Ook Bossche hockeymannen winnen beker, dit is het volgende doel

Net als de vrouwen van HC 's-Hertogenbosch wisten ook de mannen donderdagavond de landelijke beker te winnen. In de finale van de Gold Cup waren de Bosschenaren veel te sterk voor Almere: 7-2. In 2001 pakten ze de laatste landstitel en dat is nu ook het volgende doel van de bekerwinnaar. "Maar het is echt veel te vroeg om te zeggen dat we kampioen gaan worden", zegt de Bossche verdediger Timo Boers (21).

Timo was in de finale van de Gold Cup belangrijk met twee treffers. In totaal kwam zijn teller daarmee op vijftien in het bekertoernooi. "Ik denk dat we vandaag niet eens heel goed speelden, maar we zijn niet in de problemen gekomen tegen Almere. Bij vlagen hebben we wel wat te moeilijke dingen gedaan, want daardoor kon de tegenstander twee keer scoren."

"Een feestje zal het vanavond niet worden."

De focus gaat nu uit naar komende zaterdagmiddag als de Bosschenaren in de Topklasse op bezoek gaan bij nummer vier Kampong. Weinig rust dus voor de bekerwinnaar. "Vrijdag is het een kwestie van herstellen en licht trainen en dan mogen we zaterdag weer aan de bak. Ook hier zullen we met een strijdplan komen wat we zo goed mogelijk willen uitvoeren. Een feestje zal het vanavond niet worden." In de competitie bezet HC 's Hertogenbosch de tweede plaats achter Amsterdam. De droom van de Brabanders is om weer eens de beste van Nederland te zijn, iets waar de Bossche hockeyvrouwen inmiddels gewend aan zijn. "De eerste prijs is binnen, maar twee jaar geleden wonnen we ook de Gold Cup. Daarna volgde geen prijs. We gaan aan het einde van het seizoen zien waar we staan."

Timo Boers, verdediger van HC 's-Hertogenbosch. (Foto: Leon Voskamp)

De Bossche verdediger staat in eigen land bekend als een groot talent. Vooral met de strafcorner is de maker van twintig competitiegoals gevreesd bij tegenstanders. Volgens Timo moet hij nog wel stappen maken om de echte top te halen. "Het gaat goed met me en het team draait lekker. Maar als ik vast bij het Nederlands team wil komen en toernooien wil spelen, dan moet het verdedigend beter. Ook wil ik belangrijker zijn aan de bal. En ja, mijn corner kan beter."