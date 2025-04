Bruce Springsteen dropt 7 nieuwe albums: 'Dat is echt bijzonder!'

Bruce Springsteen brengt zeven nooit eerder verschenen albums uit. In één keer ruim 83 nieuwe nummers dus, allemaal liedjes die hij eerder heeft gemaakt, maar nooit heeft uitgebracht. Extra spannend voor de fans, maar zitten die wel op zoveel nummers te wachten?

Bruce 'The Boss' Springsteen gooit op 27 juni de kluis open. Met Tracks II: 'The Lost Albums' krijgen fans ruim 83 nieuwe nummers voorgeschoteld. Het zijn songs die de 75-jarige Springsteen tussen 1983 en 2018 schreef in zijn thuisstudio, maar die hij om verschillende redenen nooit uitbracht.

Springsteen-fan Côlette uit Oosterhout rekende er al een beetje op dat er nog materiaal in de kluis lag. "Hij heeft wel eens gehint dat er nog wat lag te wachten", zegt ze enthousiast. En nu is het dus zo ver: "Ik ben heel benieuwd, want er was ooit een reden om ze niet op de originele albums te zetten. Misschien vond hij het niet goed genoeg, of paste het niet op de plaat." Zorgen maakt ze zich er in ieder geval niet over: "Kijk maar naar Tracks I, dat waren ook vier cd's met nooit eerder vertoonde nummers. Die vielen zeker niet tegen. Hij schrijft gewoon heel veel", verklaart de fan.

De zeven albums komen er in één keer aan. Heeft de fan daar wel tijd voor? "Nou, daar maken we tijd voor!", lacht Côlette. "In de auto, thuis, dat komt wel goed." Zo veel albums in één keer, is ook niet goedkoop voor de fans. "Ik zag ergens 250 euro voorbij komen", zegt ze. "Gelukkig kun je het ook op Spotify luisteren, maar die fysieke albums hebben boekjes en songteksten, dat is toch speciaal."

Zou The Boss het niet een klein beetje voor het geld doen? Côlette gelooft van niet. "Hij heeft al rechten verkocht aan Sony, dus volgens mij is hij al wel binnen", grapt ze. Volgens Côlette wil hij vooral graag zijn muziek delen. "Ik kan me voorstellen dat hij op zijn leeftijd ook graag relevant wil blijven."