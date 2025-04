Brand verwoest autobedrijf, een gewonde naar ziekenhuis

Bij een uitslaande brand in een autobedrijf aan de straat Meerval in Raamsdonksveer is donderdagavond iemand gewond geraakt. Deze is naar een ziekenhuis gebracht. De brand is inmiddels onder controle.

Het gebouw was al ontruimd voordat de brandweer rond elf uur 's avonds aankwam. De brandweer kon voorkomen dat het vuur zich verder zou verspreiden.

Tientallen voertuigen

De brandweer zette bij het bestrijden van het vuur tientallen voertuigen in. Rond halfeen 's nachts werd het sein brand meester gegeven. Nablussen duurt nog enige tijd

Het nablussen zal volgens de Veiligheidsregio nog enige tijd duren. Het bedrijf is volledig verwoest.

Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.

Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.