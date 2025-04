Alle zeilen bijgezet in jachthaven Drimmelen: vaarseizoen weer van start

Nu het vaarseizoen weer is gestart, is het topdrukte in de jachthaven van Drimmelen om de boten weer te water te laten. “Het begint bij veel mensen weer te kriebelen”, ziet havenmeester Tjeerd Brouwers.

“Het lekkere lenteweer is begonnen, dus we hopen dat het hier weer vol gaat lopen”, zegt de havenmeester tevreden. Afgelopen winter was het alle hens aan dek om jachthaven Biesbosch gereed te maken voor het vaarseizoen. Zo kregen de aanlegsteigers een grondige schoonmaakbeurt. Sinds het begin van deze maand kunnen de trossen weer los.



“Je merkt nu de zon schijnt dat mensen aan de boot te werken om weer te water te gaan”, vertelt eigenaar Huib Snoek van Snoek Jachtstalling. Bij het familiebedrijf in Drimmelen wordt vaart gemaakt om de vierhonderd boten die er liggen in het water te krijgen. Per dag worden er twintig tot vijfentwintig schepen het water in getakeld.