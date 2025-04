Noud (13) overlijdt na ongeval N395, nu komt provincie met maatregelen

De provincie start vrijdag met het kappen van 24 bomen langs de N395 tussen Middelbeers en Diessen. De provincie komt met deze ingreep om de veiligheid van de weg te verbeteren. Op de N395 gebeurde meerdere fatale ongevallen. In maart overleed de 13-jarige Noud door een aanrijding met een auto. De provincie zegt binnenkort met meer maatregelen te komen, welke dat zijn maakt ze nog niet bekend.

Lav Lukac Geschreven door

Het was niet de eerste keer dat er een ernstig of dodelijk ongeluk gebeurde op deze weg. Omwonenden, lokale politici en Statenleden trekken al jaren aan de bel. Volgens de provincie is de veiligheid van de N395 eind 2024 daarom onder de loep genomen. Dat onderzoek is nu afgerond.

Zicht belemmerd door eiken

Uit het onderzoek blijkt dat een aantal eikenbomen dringend gekapt moet worden omdat die het zicht van bestuurders belemmeren. De provincie haalt alle 24 bomen met spoed weg. Zaterdag zullen ze naar verwachting allemaal al omgezaagd zijn. De eiken worden weggehaald ter hoogte van de kruisingen met de Toekomstweg, waar het ongeluk met de jongen gebeurde. Ook bij een aantal inritten van huizen worden eiken gekapt. Later deze maand praat de provincie alle betrokken partijen bij over de andere maatregelen die later volgen om de veiligheid op de N-weg te verbeteren. De kap van de bomen langs de weg wordt op een later moment gecompenseerd met de aanplant van nieuwe bomen. Dit gebeurt op een andere plek in de omgeving.

Botsing tussen auto en fietser

De 13-jarige Noud overleed twee weken geleden toen hij op zijn fiets werd aangereden op de Beerseweg bij Diessen, de N395. De jongen kwam daar in botsing met een auto. Die werd bestuurd door een 28-jarige man uit Vessem. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van de Toekomstweg, dat is de plek waar nu bomen worden gekapt. Auto's rijden daar vaak erg hard, het is een lang recht stuk.