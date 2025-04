Binnenkijken bij Omroep Brabant: meld je aan voor onze open dag

Ben je benieuwd hoe onze tv-studio eruitziet? Wil je zien hoe we radio maken of ben je nieuwsgierig naar de plek waar we onze online verhalen maken? Schrijf je dan in voor de open dag van Omroep Brabant op zaterdag 17 mei. We zetten onze deuren voor je open zodat jij ‘Het gevoel van hier’ kunt beleven!

"Elke dag zorgen wij ervoor dat we het nieuws van Brabant bij je thuis brengen. Hoe leuk is het om te zien waar en hoe dat gemaakt wordt", zegt directeur Hanneke Koppers van Omroep Brabant.

De open dag is op zaterdag 17 mei. Er zijn vier rondleidingen waarvoor je je kunt inschrijven:

09.45 - 11.30 uur

11.30 - 13.15 uur

13.15 - 15.00 uur

15.00 - 16.45 uur

Inschrijven is verplicht en kan vanaf donderdag 10 april 10.00 uur via deze link.

Inschrijven is mogelijk voor maximaal vier personen. De rondleiding is voor bezoekers van tien jaar en ouder en deze wordt in het Nederlands gegeven. Meld je op tijd aan, zo is het advies, want: vol = vol. Omroep Brabant zit op het Science Park Eindhoven 5550 in Son, op industrieterrein Ekkersrijt. De rondleiding is gratis.

Omroep Brabant is de regionale omroep van de provincie Noord-Brabant. Bij ons werken meer dan 185 mensen. De omroep heeft als missie 'We maken relevante verhalen die jou raken, elke dag opnieuw'. Zo weet je wat bij ons in Brabant leeft. We zijn nieuwsgierig naar jouw verhaal en we brengen 'Het Gevoel van Hier'.

Meer informatie over de open dag vind je hier. Vragen kunnen worden gemaild naar [email protected].