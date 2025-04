Ernstig ongeluk op de A59, bestuurder rijdt sloot in en raakt zwaargewond

Een automobilist is vrijdagmorgen achter op een vrachtwagen gebotst op de A59 bij Waspik. Na de botsing raakte de auto van de weg en vloog uiteindelijk in de sloot langs de weg in brand. De bestuurder van de auto raakte zwaargewond.

Meerdere hulpdiensten kwamen naar de plek van het ongeluk. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. Medewerkers van de brandweer hebben de auto geblust en geholpen bij het vervoeren van het slachtoffer.

Ernstig ongeluk op de A59 (foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink).