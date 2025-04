Man met twee messen opgepakt na grimmige sfeer op kermis

Een 19-jarige man is donderdagavond betrapt terwijl hij met twee messen rondliep over de kermis in Waalwijk. De politie heeft de man uit Kaatsheuvel opgepakt.

De politie kreeg donderdag meerdere signalen binnen dat de sfeer op en rond de kermis op het Unnaplein veranderde. Agenten, handhavers en kermisexploitanten besloten daarom extra op te letten.

Handhavers zagen 's avonds dat een bezoeker twee messen bij zich had. Ze namen de man apart en waarschuwden de politie. Die heeft de man vervolgens aangehouden voor wapenbezit en meegenomen naar het politiebureau. De wapens zijn in beslag genomen. De man heeft een nacht in de cel doorgebracht en is vrijdagochtend verhoord. Hij krijgt een gebiedsverbod opgelegd. De politie, gemeente en kermisexploitanten blijven komende dagen extra alert op de kermis.

