Bomen langs N-weg worden gekapt: 'Er moet nog meer gebeuren'

Politici en bewoners reageren voorzichtig opgelucht op de maatregelen die vrijdag worden genomen om de veiligheid op de N395 te verbeteren. "Ze moeten echt nog meer doen om de snelheid er uit te halen bij bestuurders", vindt Tjerk Langman, Statenlid van de PVV. Op de N-weg gebeurden meerdere fatale ongevallen. In maart overleed de 13-jarige Noud door een aanrijding met een auto.

De provincie kapte vrijdag 24 bomen langs de weg tussen Middelbeers en Diessen. Langman zet zich al langere tijd in voor de veiligheid op die weg. "Het is mij inderdaad ter ore gekomen", reageert hij voorzichtig opgelucht. "Ik wist dat ze van plan waren om de veiligheid op die weg te verbeteren, maar ze hebben mij en de andere Statenleden van tevoren niks laten weten."

Toch zit het de politicus nog niet helemaal lekker. "Als het kalf verdronken is, dempt men de put. Hier had al veel eerder actie ondernomen moeten worden. Maar goed, nu gebeurt er in ieder geval iets."

"Ze moeten nog meer doen om de snelheid er uit te halen bij bestuurders. Het is een groot probleem, want auto's rijden veel te hard op dat kaarsrechte stuk." Flitskasten en drempels zijn wat hem betreft een goed idee. "Maak een veilige oversteekplaats op de weg. Het was twee weken geleden niet de eerste keer dat het mis ging. Er rijden ook wel eens auto's met hoge snelheden tegen een van de eiken."

Vorige week heeft de PVV'er vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten, maar die zijn nog niet beantwoord. Nu is de provincie dus begonnen met de eerste maatregelen, maar dat is volgens Langman nog lang niet genoeg.

Ook Gon Boers van lokale partij HOI zet zich al langere tijd in voor maatregelen. "Door onze politieke druk is er een onderzoek gedaan. Maar nu is het rapport eerder afgerond. We zijn als partij in principe niet voor de kap van bomen", stelt Boers, "maar veiligheid staat voorop."

Rapport liet lang op zich wachten

Er was geen rapport nodig voor omwonenden om te kunnen zien dat er bomen verwijderd moesten worden. Toch liet het rapport lang op zich wachten. Eerder was er volgens de provincie 'niet genoeg draagvlak van bewoners voor het kappen'. Bij eerdere werkzaamheden aan de weg in 2022 zijn er wel bomen weggehaald. Alleen niet op het stuk bij de Toekomstweg, zegt de provincie.

"De inschatting was dat deze plek minder onveilig was." Door de ongelukken van de laatste tijd is toch besloten om de bomen op de plek van het ongeluk bij de Toekomstweg te verwijderen.

"We zijn blij dat er tenminste iets gebeurt", zegt Lisette van der Sande. Ze woont in de buurt van het beruchte kruispunt. "We hopen dat mensen nu gaan inzien dat deze weg hartstikke gevaarlijk is."

Niet genoeg

Toch is ze niet overtuigd dat het kappen van de bomen het verschil gaat maken. "Ik denk eerlijk gezegd dat er wel meer moet gebeuren om de snelheid uit deze weg te krijgen." Van der Sande is stellig: alleen een rigoureuze maatregel zoals een rotonde gaat helpen.

Ook buurtbewoner Jan van Nuenen beaamt dat. "Misschien zijn hoge snelheidsdrempels nog wel beter, het rooien van de bomen is niet genoeg", vind hij. "Er zijn al verschillende ongelukken gebeurd, maar het is niet altijd te wijten aan de weg. Automobilisten moeten hier beter opletten."