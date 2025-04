Betalen voor vaartochtje door de Biesbosch: meningen over vaantje verdeeld

Voor een tochtje met de boot door de Biesbosch zal geld neergelegd moeten worden. Tenminste, als het aan de gemeente Drimmelen ligt. Zij zijn dit vaarseizoen begonnen met een proef voor het Biesboschvaantje. Met de aanschaf daarvan betalen bootbezitters en recreanten mee aan onderhoud. De meningen zijn verdeeld.

Maar nu blijkt onderhoud écht nodig. Afgelopen jaren verslechterde de boel flink in het zoetwatergetijdengebied. “Als we op dezelfde voet doorgaan, kun je er niet meer van genieten”, vertelde wethouder Tim Simons van de gemeente Drimmelen in november aan Omroep Brabant.

Omdat Staatsbosbeheer niet meer over het onderhoud gaat in de Biesbosch, moeten de gemeente Drimmelen, ondernemers en recreanten de handen ineenslaan. Daarom start de gemeente met een pilot voor het Biesboschvaantje. Met de aanschaf hiervan betalen bootbezitters en recreanten mee aan het onderhoud en beheer van steigers en aanlegplekken, kanoplaatsen, strandjes, afvalbakken en toiletvoorzieningen.

Of ondernemers dit gaan doorberekenen aan hun klant, is aan hen. “Maar de bezoeker mag daar ook aan gaan meebetalen”, zei Adriaan Schuller van rondvaartbedrijf De Zilvermeeuw eerder tegen Omroep Brabant.

Jaarlijks 125.000 euro Een vaantje kost particuliere booteigenaren 50 euro per jaar. Een dagkaartje voor passanten en kanovaarders gaat vijf euro kosten. Particuliere kanovaarders en suppers moeten 20 euro aftikken voor het hele vaarseizoen. Bootverhuurders betalen 100 euro per boot per jaar. Afhankelijk van hun lengte, betalen rondvaartboten een bedrag tussen de 250 en 2000 euro.

Met het Biesboschvaantje verwacht de gemeente Drimmelen jaarlijks 125.000 euro op te halen. Omdat het een pilot is, wordt er dit jaar nog niet gehandhaafd op het bezit van een vaantje. Bootbezitters zijn dus niet verplicht om ‘m te kopen.

‘Indirect de dupe’

Met een dubbel gevoel kijkt Mariska Cloïn uit Dongen, die net met haar boot is aangemeerd in jachthaven Biesbosch in Drimmelen, naar het Biesboschvaantje. "Ik ben best bereid om te betalen voor onderhoud, maar tegelijkertijd is het een vraagteken of dat daadwerkelijk gaat gebeuren.”

Ligplaatshouder Sjef de Rooij uit Breda vindt dat hij met de aanschaf van het vaantje indirect de dupe is van mensen die de Biesbosch vervuild achterlaten. “Ik kan wel zeggen: ‘Ik doe het niet’, maar daarmee leg ik mezelf een belemmering op. Dan kan ik niet meer vrij varen waar ik dat zou willen. Dus ik ben eigenlijk wel verplicht om daaraan mee te doen.”

Erik Oomens uit Oosterhout is positiever over het vaantje, dat hij ook kent van het Grevelingenmeer. “Het is op dit moment nog vrijwillig, maar ik denk dat het op een gegeven moment wel een verplichting moet worden”, zegt de bootbezitter. Daarnaast is hij van mening dat niet alleen Drimmelen, maar ook de gemeenten Altena en Dordrecht het vaantje in moeten voeren. “Die grenzen tenslotte ook aan de Biesbosch.”