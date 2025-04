Peter Bosz noemt opstappen laf: ‘Geen pistool op de borst’

Peter Bosz heeft er geen seconde over nagedacht om te vertrekken bij PSV. Ondanks de nederlaag tegen Ajax en daarmee de verloren titelstrijd voelt de trainer niet dat de situatie onwerkbaar is geworden. “Als voetballer was ik een vechter die nooit opgaf en zo ben ik als mens en trainer ook. Ik zie het juist een enorme uitdaging om het met PSV om te draaien. Het zou laf zijn om de boel in de steek te laten.”

Veel druk van de buitenwacht of intern om op te stappen voelt Bosz niet. “Het is niet zo dat we hier met pistolen op de borst met elkaar om gaan. Ik voel alleen de druk die we onszelf opleggen. Vorig jaar was mijn makkelijkste seizoen als trainer, iedereen was door alle overwinningen vrolijk. Deze klus is moeilijker, maar ik zie het als een mooie uitdaging om het om te draaien en tweede te worden. Ik ben ervan overtuigd dat het lukt.”

De komende zeven wedstrijden in de Eredivisie gaat Bosz het niet anders doen met zijn elftal. “Juist op het moment dat het niet goed gaat, hebben spelers behoefte aan houvast", zegt hij. "Het is veel krachtiger om daar aan vast te blijven houden. Als je een heel ander elftal opstelt en gekke dingen gaat doen, dan is dat niet de oplossing op de lange termijn. Op de korte termijn ook niet, want ik geloof in duidelijkheid.”

"We moeten niet in negativiteit en zelfmedelijden blijven hangen."