Geen vergunning voor de Halve van Helmond, hardloopevenement gaat niet door

De Halve van Helmond op 13 april gaat niet door. Het hardloopevenement krijgt geen vergunning, omdat de veiligheid van het evenement onvoldoende gewaarborgd is. De organisatie hoopt de Halve van Helmond in het najaar alsnog te kunnen organiseren.

'Het is een grote teleurstelling voor onze vrijwilligers, deelnemers, sponsoren, deelnemende bedrijven en de stad Helmond', stelt voorzitter Hans Steijaert van Stichting Halve van Helmond in een nieuwsbericht op de website.

Bij de beoordeling door de gemeente Helmond begin dit jaar bleek dat het veiligheidsplan van de hardloopwedstrijd niet waterdicht was. Door de groei probeerde de organisatie de veiligheid te verbeteren. De organisatoren kregen van de gemeente in een laat stadium te horen dat ze een extern veiligheidsbureau moesten inschakelen. De tijd bleek te kort om te voldoen aan de veiligheidseisen binnen de gestelde termijn.

"We hebben er veel moeite mee gehad dat de gemeente niet mee heeft kunnen helpen schrijven omdat ze ook toetsend zijn voor de kwaliteit van het veiligheidsplan", legt Steijaert uit. "Daardoor hebben we niet efficiënt en effectief tot een oplossing kunnen komen. In mijn dagelijkse werk is gezamenlijke planvorming heel gebruikelijk en een dergelijk plan kost nu eenmaal tijd."

Alle ingeschreven deelnemers krijgen hun inschrijfgeld terug. De organisatie van de Halve van Helmond hoopt het evenement naar het najaar te verschuiven.

Was je van plan mee te doen en wil je je verhaal aan ons kwijt? Meld je dan bij ons via de mail: [email protected]