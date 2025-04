Een uur vertraging op de A58 door ongeluk

Op de snelweg A58 van Breda richting Tilburg is bij Bavel een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en dat levert een flinke file op. Verkeer vanuit Breda moet rekening houden met een uur vertraging.

Ook in de andere richting op de A58 rijdt het verkeer langzaam. Daar is ook een ongeluk gebeurd en er staat iemand met autopech. Verkeer vanuit Tilburg richting Breda is daardoor een half uur langer onderweg.