Brabantse Chinook blust met meer dan 180.000 liter water bij brand in Ede

Een Chinook-transporthelikopter uit Gilze-Rijen heeft donderdagavond 182.400 liter water 'gedropt' bij de natuurbrand in Ede. Onder de helikopter hing een zogeheten Bambi Bucket waar 7600 liter water in kan om de brand mee te blussen. In totaal loosde de Chinook 24 keer een volle Bambi Bucket met water op het vuur.

De brand brak donderdag uit in het natuurgebied Ginkelse Heide in Ede. Het vuur ontstond door een oefening van een eenheid van de Koninklijke Landmacht, en verspreidde zich snel. Met de hulp van de Chinook-heli kreeg de brandweer de brand sneller onder controle. De Chinook ging rond negen uur in de avond weer weg. Het werd te donker om veilig verder te kunnen vliegen en de brand was onder controle. Vrijdag blust de brandweer nog na op verschillende plekken in het natuurgebied.