Bijna een uur vertraging door een ongeluk op de A67, rechterrijstrook dicht

Vrijdagavond is een ongeluk gebeurd op de snelweg A67 in de richting van Eindhoven. De rechterrijstrook is dicht en er staat een flinke file. Weggebruikers moeten volgens de ANWB Verkeersinformatie rekenen op een vertraging van vijftig minuten.

Het verkeersongeluk gebeurde tussen Hapert en knooppunt De Hogt. Het is niet bekend wat er precies is gebeurd. Ook op andere plekken in de provincie is het druk op de weg. Op de snelweg A58 van Breda naar Tilburg loopt de vertraging op tot twintig minuten en ook op de snelweg A59 van Den Bosch naar knooppunt Zonzeel ben je zo'n twintig minuten langer onderweg.