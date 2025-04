Een fietser is vrijdagmiddag geschept door een auto op de kruising van de Europalaan met de Ericsonstraat in Rijen. De fietser raakte daardoor zwaargewond. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

De voorruit van de auto is door het ongeluk helemaal gebarsten. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. De straat is afgezet zodat de politie onderzoek kan doen.