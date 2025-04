Koningsdagfeest is in deze plaats afgeblazen door stijgende kosten

Stijgende kosten en extra regels hebben het koningsdagfeest op de Parade in Den Bosch de nek omgedraaid, meldt RTL Nieuws. Volgens een van de organiserende ondernemers is het festival niet langer winstgevend en dus is de stekker eruitgetrokken.

"De laatste twee jaren hebben we het feest georganiseerd met Koningsdag", zegt ondernemer Otto van den Groenendaal van Stadsherberg 't Pumpke in Den Bosch tegen RTL Nieuws. "Maar het is niet meer winstgevend. We moeten zelfs toeleggen, dus we stoppen ermee."