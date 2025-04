Willem II is machteloos tegen Heerenveen, Tilburgse malaise zet zich voort

Het ziet er niet goed uit voor Willem II, zeker niet na de 3-1 nederlaag tegen Heerenveen vrijdagavond. Voor de Tilburgers was het de negende nederlaag sinds de winterstop.

Tot overmaat van ramp miste Willem II-verdediger Raffael Behounek een levensgrote kans op de gelijkmaker in de 25e minuut. Wie weet had die treffer de wedstrijd een andere draai kunnen geven, maar het mocht niet zo zijn. Wel was er ander Brabants succes, maar niet in het voordeel van de Tilburgers.

Willem II begon even sterk, maar al snel ontsnapte de Roemeense spits Ion Nicolaescu aan de verdediging. Driemaal was scheepsrecht, want na drie keer doorbreken, schoot hij de bal buiten bereik van Willlem II-keeper Thomas Didillon-Hödl.

Eerste doelpunt ooit

Sam Kersten, die voor Heerenveen speelt, maar uit Ravenstein komt, maakte zijn eerste doelpunt ooit als profvoetballer. Uit een hoekschop schoot hij van dichtbij de 2-0 binnen. De 27-jarige verdediger weet even niet wat hem overkomt: het is zijn eerste treffer in 217 wedstrijden als prof. En ja, hoe juich je dan ook al weer? Hij wees vooral vertwijfeld naar zichzelf, voor de ploeggenoten hem om de hals vielen.

Kersten speelde zijn jeugd voor de plaatselijke club VV Ravenstein in de gemeente Oss. De verdediger doorliep de gehele jeugdopleiding bij FC Den Bosch en was een vaste waarde in het eerste team tussen 2016 en 2019, waarna hij naar het oosten van het land vertrok.

Tweede helft bracht niet veel meer

In de 66e minuut dribbelt de Marokkaanse huurling van Feyenoord de bal mooi binnen in het net van Willem II. Hij kapte daarvoor twee Tilburgse verdedigers. Heel even komt Willem II terug: Jesse Bosch schoot namelijk met een afstandsschot de 3-1 op het scorebord. Die fase van verzet dooft weer snel uit en het blijft 3-1.

Daarmee ziet het er niet goed uit voor Willem II. Na elf wedstrijden staat de teller pas op twee punten. Volgende week volgt een wedstrijd tegen koploper Ajax.