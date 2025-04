Supporters Willem II zien coach als zondebok: 'Schokeffect nodig'

Bij Willem II is het onrustig door de slechte prestaties in 2025. De 3-1 nederlaag tegen SC Heerenveen vrijdagavond was de elfde wedstrijd dit kalenderjaar op rij zonder overwinning. Veel supporters zien trainer Peter Maes als 'schuldige', maar ook wordt er gewezen naar technisch directeur Tom Caluwé. "Hij heeft een Eredivisie onwaardige selectie samengesteld. Daar kan geen enkele trainer iets van maken", zegt Edwin van Oirschot op Facebook.

Van de elf competitiewedstrijden in 2025 gingen er negen verloren. Alleen tegen Feyenoord en PSV speelden de Tilburgers gelijk. Willem II bezet de zestiende plek in de Eredivisie en dat betekent momenteel het spelen van play-offs voor handhaving. Het verschil met de veilige vijftiende plek is vier punten en het gat met RKC Waalwijk en Almere City FC onder de degradatiestreep is zes punten. Het degradatiespook waant dus rond in Tilburg.

Op de social media-kanalen van de club komt de ene na de andere negatieve reactie voorbij. Maurice Dikhoff schrijft dat de Belgische technisch directeur Tom Caluwé heeft gefaald in het aantrekken van de juiste spelers. "Caluwé heeft daadwerkelijk één versterking gehaald, namelijk onze keeper. De rest is in mijn ogen alleen gehaald in de breedte. Caluwé moet zich dit aantrekken en opstappen, of anders door de Raad van Commissarissen worden ontslagen. De spelers kunnen gewoon niet beter en Maes zit ermee opgescheept."

Volgens Michel Visser liggen de slechte prestaties niet direct aan Maes. "De spelers zijn zwaar onder het niveau voor de Eredivisie. Helaas, het is klote, maar komend seizoen weer gewoon Keuken Kampioen Divisie." Een ontslag voor Maes is volgens Robert de Bruin de beste optie om het tij te keren. "Er moet iets gebeuren, hopelijk geeft dat een schokeffect. Ricardo Moniz halen, die krijgt ze wel aan het ballen."

"Stronteigenwijs aan z'n eigen visie vasthouden."

Niels de Boer is kritisch op de trainer, maar ook op de instelling van de spelers. "Een falende Maes die stronteigenwijs aan z'n eigen visie vasthoudt die niet werkt. Kwaliteit moet gecompenseerd worden met passie en strijd maar zelfs dat zit er niet in." Op X is Thomas Rijsman niet erg positief over de toekomst van de club. "Wie Willem II heeft zien spartelen in de jaren van degradatie, herkent de hulpeloosheid. En die is er al heel lang. Too little, too late, vrees ik." Maes zelf gaf vorige week na de nederlaag tegen Almere City FC aan nog vertrouwen te voelen binnen de spelersgroep. Maar ook beseft hij dat er binnen de club anders besloten kan worden. "Ik ben verantwoordelijk voor wat er op het veld gebeurt en moet een analyse maken. Andere mensen binnen de club moeten een analyse gaan maken of ik als coach nog van toegevoegde waarde ben."

