Marianne Vos is toch fit en rijdt Ronde van Vlaanderen

Marianne Vos doet zondag toch mee aan de Ronde van Vlaanderen. De renster van Visma - Lease a Bike meldde zich wegens ziekte woensdag nog af voor de wielerkoers Dwars door Vlaanderen, maar is op tijd fit om in Oudenaarde van start te gaan, meldt haar ploeg.

"Doordat ik de afgelopen dagen niet helemaal fit ben geweest, is de voorbereiding niet ideaal verlopen", zegt de 37-jarige Vos op de website van haar team. "Maar gelukkig voel ik me weer goed. Ik ben blij dat ik zondag aan de start kan staan. De Ronde van Vlaanderen is altijd speciaal."

Vos won 'de Ronde' al eens in 2013 en doet dit jaar voor de dertiende keer mee. Ze deelt het kopmanschap met de Franse oud-wereldkampioene Pauline Ferrand-Prévot, die dit jaar haar rentree op de weg maakt. "Het is op dit moment moeilijk te zeggen of we er optimaal voor staan, maar Marianne voelt zich weer beter en Pauline heeft in de afgelopen wedstrijden laten zien dat ze een stap heeft gezet in het rijden van eendagskoersen", aldus ploegleider Jan Boven.