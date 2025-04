Koningsdagfeesten flink versoberd: 'Het wordt veel te duur'

Het feest met Koningsdag wordt in Eindhoven, net als in Den Bosch, een stuk soberder. De extra regels die de gemeente oplegt aan de horeca tijdens Koningsdag, zorgen ervoor dat er geen optredens meer worden georganiseerd. De kroegen in het Eindhovense uitgaansgebied Stratumseind zijn niet blij.

"Het is een domper", zegt kroegbaas Roland van de Gevel. "Al twee jaar organiseren we optredens op straat. De gemeente stelt nu als eis dat we extra beveiligers en sfeerbeheerders inhuren, als we de optredens willen organiseren." Volgens hem is dat niet te betalen. "Dat is gewoon veel te duur." "Bovendien staat er bij bijna elke kroeg al een beveiliger voor de deur", zegt Van de Gevel. "Dat zijn er al 35 tot 40. Hij vindt dat al ruim voldoende. "Het is gewoon een drukke uitgaansdag, maar verder is er niets anders", beweert hij.

Deze week meldde RTL Nieuws dat het koningsdagfeest op de Parade in Den Bosch stopt. Ook daar zetten stijgende kosten en extra regels lokale ondernemers ertoe om de stekker uit het festival te trekken. Ook in andere steden in het land sneuvelen koningsdagfeesten. Wat de ondernemers in Eindhoven ook steekt, is dat ze pas twee á drie weken geleden op de hoogte zouden zijn gebracht. "Dat is vrij kort dag", vindt Van de Gevel. "Wij zijn ver daarvoor al begonnen met het maken van plannen." De ondernemers vrezen dat het publiek liever naar één van de vele evenementen in de stad trekt. In Tilburg en Breda ondervinden de horecaondernemers geen problemen, laten lokale vertegenwoordigers van Koninklijke Horeca Nederland weten. De gemeente Eindhoven was niet in staat om een reactie te geven op vragen van Omroep Brabant.