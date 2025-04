82-jarige man vermist, politie maakt zich zorgen over gezondheid

Fikri, een 82-jarige man uit Helmond, is sinds vrijdagmiddag vermist. De man werd voor het laatst gezien in de buurt van het verzorgingstehuis waar hij woonde.

"We maken ons zorgen over zijn welzijn en gezondheid", schrijft de politie. De bejaarde Fikri is sinds vrijdagmiddag 15:00u vermist. Hij zou voor het laatst gezien zijn aan de kanaaldijk in Helmond, in de buurt van het verzorgingstehuis waar hij woont.

De politie speculeert dat hij mogelijk te voet in de richting van de Jan Olieslagersstraat is vertrokken. Het is niet bekend wat hij precies aan had op het moment van vermissing.