82-jarige vermiste man overleden teruggevonden

De 82-jarige man uit Helmond, die sinds vrijdagmiddag werd vermist is overleden teruggevonden. De man was ruim een dag kwijt en werd zaterdagavond in de omgeving van het verzorgingstehuis waar hij woonde aangetroffen, dat laat de zorgorganisatie de Zorgboog weten.

"We maken ons zorgen over zijn welzijn en gezondheid", schrijft de politie. De bejaarde man was sinds vrijdagmiddag 15:00u vermist. Hij zou voor het laatst gezien zijn aan de kanaaldijk in Helmond, in de buurt van het verzorgingstehuis waar hij woonde.