PSV heeft weer wat lucht na belangrijke zege op FC Groningen

Na een zeer onrustige week, vanwege de nederlaag tegen Ajax en daarmee het verspelen van de kansen op een nieuwe landstitel, heeft PSV zaterdagavond enigszins de druk van de ketel gehaald. Op bezoek bij FC Groningen wonnen de Eindhovenaren met 1-3. Door de winst blijft het gat met nummer drie Feyenoord vijf punten.

Het verlies tegen Ajax kwam keihard aan bij PSV. Trainer Peter Bosz wist dat een goed resultaat tegen FC Groningen noodzakelijk was om het vertrouwen niet tot het absolute dieptepunt te laten zakken. Goed nieuws voor de regerend landskampioen was dat Malik Tillman, na maandenlang blessureleed, weer vanaf de eerste minuut kon starten.

De Amerikaans international, die vorige week tegen Ajax al inviel, gaf na 11 minuten zijn visitekaartje af door net buiten het zestienmetergebied de openingstreffer binnen te schieten. Het was FC Groningen dat vervolgens op jacht ging naar de gelijkmaker, maar kansjes werden om zeep geholpen. Na een klein half uur was het wel raak aan de andere kant, toen Ivan Perisic knap raak kopte uit een voorzet van Richard Ledezma: 0-2.

Doelman geblesseerd

In het laatste kwartier van de eerste helft bracht FC Groningen de spanning terug. Dave Kwakman strafte matig verdedigen bij PSV af en klopte doelman Walter Benitez: 1-2. Diezelfde Benitez raakte aan het einde van de eerste helft geblesseerd bij een schot van Stije Resink. Reservedoelman Joël Drommel kwam in de tweede helft voor hem in het veld.

In de tweede helft waren direct de intenties van PSV duidelijk: het zo snel mogelijk maken van de 1-3. Ismael Saibari liet een vroege kans op de derde Eindhovense treffer liggen. FC Groningen kwam daarna meerdere keren gevaarlijk opzetten en dat zorgde voor nog meer kabaal op de tribunes.

Kansen De Jong

Het waren de Eindhovenaren die een kwartier voor tijd de zo gewenste 1-3 maakten. Luuk de Jong werd de diepte ingestuurd en haalde via een Gronings been doeltreffend uit. De VAR hielp scheidsrechter Bas Nijhuis echter een handje en constateerde buitenspel. De Jong kreeg kort daarna een enorme kans om alsnog de derde Eindhovense goal te maken, maar de spits prikte de bal net naast.

Kort voor tijd viel dan toch de beslissende 1-3 en wel door Johan Bakayoko. De Belgische vleugelaanvaller stond bij zijn rake kopbal net geen buitenspel en daarmee was de driepunter bijna binnen. In de slotfase veranderde er niets meer in de stand.

Champions League

Met nog zes wedstrijden te gaan in de Eredivisie is het gat met nummer drie Feyenoord vijf punten. FC Utrecht staat op negen punten, maar die club komt morgen nog in actie tegen Go Ahead Eagles. De tweede plek is het belangrijkste doel van de Eindhovenaren, want dat betekent een direct ticket voor de Champions League volgend seizoen.