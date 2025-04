Kwajongens zetten school onder water en rennen weg

Een groepje jongeren heeft zaterdagavond de douches en kranen van een leegstaande school opengedraaid. De wasbakken hebben ze opengebroken. Er kwam veel beveiliging, politie en handhaving op af.

De politie is binnen gaan kijken om te zien of de kwajongens zich ergens hadden verstopt. Maar het groepje bleek al weggerend. Ze hebben wel veel schade aangericht. De jongeren richtte de schade aan in een leegstaand schoolgebouw aan de Roostenlaan in Eindhoven.

Omdat er mogelijk asbest in het pand aanwezig was werd ook de brandweer opgeroepen.