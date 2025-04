Politie schiet gericht op auto: twee inzittenden gewond naar ziekenhuis

De politie heeft op een auto geschoten na een achtervolging van Erp naar Gemert. Daarbij is één iemand in zijn schouder geschoten. Agenten hebben eerst een waarschuwingsschot gelost, maar daarna gericht geschoten.

De achtervolgde auto heeft zichzelf uiteindelijk klemgereden tegen een betonblok op de Pandelaar in Gemert. Allebei de mensen in de auto zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ook is er een traumahelikopter geland.

Waarom de inzittenden achtervolgd werden, is nog niet bekend. De politie en het forensisch team doen onderzoek. Ook is de rijksrecherche erbij. Dat is protocol als er door een agent is geschoten.