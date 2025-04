Vluchter in schouder geschoten door politie na achtervolging

De politie heeft zaterdagavond op een auto geschoten na een achtervolging van Erp naar Gemert. Daarbij is iemand in zijn schouder geraakt. Agenten zouden zowel een waarschuwingsschot hebben gelost als gericht hebben geschoten.

De achtervolgde automobilist reed zichzelf uiteindelijk klem tegen een betonblok op de Pandelaar in Gemert. De twee mensen die in de achtervolgde auto zaten, zijn naar een ziekenhuis gebracht. Onder de opgeroepen hulpdiensten was onder meer een traumahelikopter.

De bestuurder trok zich niets aan van het stopteken dat hij kreeg. Hij ging ervandoor en vertoonde gevaarlijk rijgedrag. Op de Kempkensweg in Erp probeerde de politie de auto klem te rijden, maar dit mislukte. De bestuurder ramde de politieauto. Vervolgens werd door de politie geschoten, maar de automobilist reed door. Pas op de Pandelaar in Gemert kon de bestuurder gestopt worden. Daar werd een waarschuwingsschot gelost.

De bestuurder van de achtervolgde auto, een 24-jarige inwoner van Veghel, werd aangehouden maar verblijft vooralsnog in het ziekenhuis. Van hem is bloed afgenomen voor verder onderzoek.

"Het is maar goed dat de weg was afgesloten", zegt buurtbewoner Ton Geerts. Hij zag hoe de achtervolging zich ontknoopte. "Wie weet was hij naar het uitgaansgebied gereden, daar zaten op dat moment veel mensen."

"Er kwamen zeker vier of vijf politieauto's voorbij gescheurd. Aan de andere kant van de afsluiting stond ook politie, dus ze konden geen kant op. De bestuurder lag in de bosjes en de bijrijder is verderop door de politie gestopt."

Rijksrecherche

In het kader van onafhankelijk onderzoek is in Erp en Gemert forensisch onderzoek gedaan door rechercheurs van een andere politie-eenheid. De politie hoort getuigen en is op zoek naar camerabeelden. Over het onderzoek naar de gebeurtenissen worden voorlopig verder geen mededelingen gedaan.

De rijksrecherche onderzoekt het vuurwapengebruik van de agenten. Dat is protocol als er door een agent is geschoten.

Het onderzoek op de locaties in Erp en Gemert neemt volgens de politie geruime tijd in beslag.