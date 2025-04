Automobilist botst op geparkeerde auto's, bewoners worden wakker van knal

Een man botste zaterdagnacht met zijn auto op twee geparkeerde auto's aan de Laageindse Stoep in Waalwijk. Dit gebeurde rond halftwee 's nachts.

De twee geparkeerde auto's liepen bij de botsing flinke schade op. De auto van de man zelf was na de botsing total loss. Hij is nagekeken in een ambulance maar hoefde niet naar een ziekenhuis gebracht te worden.