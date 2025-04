Bosz tevreden over sportieve revanche van PSV: 'Maar nul garantie'

Tegen FC Groningen telden alleen de drie punten voor PSV en die missie slaagde. Trainer Peter Bosz was daarnaast zaterdagavond tevreden over de instelling en het vertoonde spel. Een garantie op een goed resultaat volgende week thuis tegen Almere City FC is het niet. "Garanties in het voetbal heb je niet. Wat voor garanties hadden wij toen we voorstonden in de winterstop?"

Bosz was onder andere zeer te spreken over Malik Tillman. De Amerikaanse middenvelder was lange tijd uit de roulatie met een blessure, maar bekroonde zijn basisplaats met een doelpunt. “Als je hem op het veld ziet staan, dan weet je wat je drie maanden hebt gemist. Ik vond hem echt geweldig spelen. Het is een jongen met hele specifieke kwaliteiten.”

Ook roemde hij spits Luuk de Jong, maar dit keer niet vanwege zijn neusje voor de goal. De aanvoerder corrigeerde namelijk vleugelaanvaller Noa Lang die niet goed meeverdedigde. “Zo hoort dat, je moet elkaar corrigeren. Het is juist goed dat ze bezig zijn om het maximale eruit te halen. En Luuk had groot gelijk.”

De titelstrijd heeft PSV verloren en daarin was het duel afgelopen zondag tegen Ajax cruciaal. Toch vindt Bosz dat de nederlaag tegen de Amsterdammers niet past in de reeks wedstrijden daarvoor. “Na die wedstrijd voelden we de frustratie en pijn. Maar als ik over die wedstrijd heen kan kijken, dan waren we daarvoor al de draai aan het maken. Gelukkig konden we dat in Groningen doorzetten.”

De winst zorgt voor wat meer vertrouwen bij de Eindhovenaren en is dat nodig. Er staan nog zes competitiewedstrijden op het programma waarin de tweede plek, een direct ticket voor de Champions League, het doel is. Almere City FC is de wedstrijd waar de komende dagen alles om draait. "Het enige waar ik mee bezig ben is de jongens weer goed voorbereiden op de volgende wedstrijd. Het gaat om punten pakken.”