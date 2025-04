Man (18) mishandeld na stapavond: 'In zijn gezicht gebeukt'

Een man van 18 is zaterdagnacht in het centrum van Eindhoven door drie daders in elkaar geslagen. Volgens zijn vader is het slachtoffer zeker twee tanden kwijt en zijn er forse gevolgen voor zijn mond en kaak. De vader weet niet wat de aanleiding voor de mishandeling is geweest. De politie onderzoekt de zaak. Er is nog niemand aangehouden.

Willem Stommel, de vader van de jongen, zegt dat zijn zoon van achter is vastgepakt en vastgehouden. "Waarna de andere daders 'naar hartenlust op zijn gezicht mochten beuken." De vader woont in Bunnik en is zaterdagnacht naar Eindhoven gereden om zijn zoon in het ziekenhuis op te halen en om naar de tandarts te gaan. Naar omstandigheden gaat het zondag goed met het slachtoffer.