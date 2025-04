RKC schiet niks op met puntje tegen Heracles

In de strijd tegen degradatie is RKC Waalwijk weinig opgeschoten met de 0-0 thuis tegen Heracles. Het elftal van Henk Fraser deed de laatste plek weliswaar op basis van een beter doelsaldo over aan Almere City, maar staat als nummer 17 zelf ook nog op een plaats die goed is voor rechtstreekse degradatie.

Geen van beide ploegen maakte zondagmiddag aanspraak op een overwinning. Zowel RKC als Heracles kreeg een aantal mogelijkheden om te scoren, maar doelpunten bleven uit op een zonnige zondagmiddag in het Mandemakers Stadion.