Zeven tuinen vol asbest na brand in vrijstaande schuur

Bij een brand in een vrijstaande schuur aan de Kerkstraat in Waspik is zondagmiddag asbest in zeven tuinen van omwonenden terechtgekomen. De eigenaar van de schuur was aan het klussen toen het misging.

Bij de brand raakte niemand gewond. Hoe de brand precies is ontstaan, wordt onderzocht. De asbest die vrijkwam bij de brand zat in de dakplaten die over twee percelen verdeeld waren.

Schoonmaak

De gemeente gaat contact opnemen met de bewoners van de zeven huizen waar de asbest in de tuin terecht is gekomen. Zij gaat afspraken maken met de bewoners voor de schoonmaak van de tuinen. In de schuur lagen matrassen en plastic waardoor omwonenden last konden hebben van rook- en stankoverlast. Hen werd geadviseerd om ramen en deuren gesloten te houden. De brand ontstond iets na één uur en was rond twee uur weer onder controle.

Foto: Erik Haverhals/Perbureau Heitink

