Huis met rieten dak volledig in brand, NL-alert verstuurd

Een huis met een rieten dak aan de Geldropseweg in Heeze staat zondagmiddag volledig in brand. Een NL-alert is verstuurd vanwege de grote hoeveelheid rook die vrijkomt bij de brand. De brandweer houdt meer afstand tot het huis, omdat er een gasfles is ontploft.

Rook over spoor

De rook die bij de brand vrijkomt, trekt over het spoor. ProRail is door de brandweer op de hoogte gebracht van de rook die over het spoor heen trekt. De rook levert voorlopig geen problemen op voor het treinverkeer.

De brandweer kwam na een melding van een schoorsteenbrand in actie. Inmiddels is de brandweer met twee blusvoertuigen, een hoogwerker en een waterwagen bij de grote brand.

Er is ook een speciaal rietkapbrandbestrijdingsteam uit Gelderland gevraagd om te assisteren. Het riet werd in eerste instantie van het dak getrokken door het bestrijdingsteam in de hoop dat er van buiten naar binnen geblust kon worden.

Extra bluswater

Een waterwagen is bij gevraagd om aan extra bluswater te komen. Een speciaal team voor waterwinning over grotere afstanden is ook bij de brand.

Bij de rietkapbrand komt veel rook vrij. Een verkenningseenheid is ter plaatse om de omvang van de rook te bepalen. De brandweer adviseert mensen om uit de rook te blijven.