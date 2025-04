Verwoestende brand vernielt huis met rieten dak

Een huis met een rieten dak aan de Geldropseweg in Heeze is zondag volledig verwoest door een grote brand. Vanwege de grote hoeveelheid rook die vrijkwam bij de brand werd een NL-alert verstuurd. In de omgeving zijn riet- en roetdeeltjes gevallen.

De mensen die aanwezig waren in het huis toen de brand uitbrak, kwamen op tijd weg en raakten niet gewond. De brand begon in de schoorsteen. De ontploffing van een gasfles heeft ook geen gewonden veroorzaakt. Rond acht uur 's avonds was de brand onder controle. De brandweer liet het vuur gecontroleerd uitbranden. Dat deden zij door het huis met een grijper te slopen, waardoor nog brandende delen geblust konden worden.

Foto: Noël van Hooft.

Eerder op de avond hield de brandweer afstand tot het huis, omdat er een gasfles was ontploft. De brandweer maakte ook een scheiding tussen de schuren die dicht bij het huis staan. Een van de schuren werd nat gehouden, om te voorkomen dat het vuur zich naar de schuren uitbreidde.

Mensen in de buurt kunnen de riet- en roetdeeltjes die gevallen zijn zelf opruimen, eventueel met handschoenen aan. Als bewoners groente en fruit in eigen tuin hebben staan dan moeten zij deze goed wassen voor het eten. Rook over spoor

De rook die bij de brand vrijkwam, trok over het spoor. ProRail werd door de brandweer op de hoogte gebracht van de rook die over het spoor heen trok. De rook leverde geen problemen op voor het treinverkeer. De brandweer kwam na een melding van een schoorsteenbrand in actie. De brandweer was met twee blusvoertuigen, een hoogwerker en een waterwagen bij de grote brand. Er kwam ook hulp van een speciaal rietkapbrandbestrijdingsteam uit Gelderland. Het riet werd in eerste instantie van het dak getrokken door het bestrijdingsteam in de hoop dat er van buiten naar binnen geblust kon worden. Extra bluswater

Een waterwagen werd gevraagd om aan extra bluswater te komen. Een speciaal team voor waterwinning over grotere afstanden was ook bij de brand. Bij de rietkapbrand kwam veel rook vrij. Een verkenningseenheid was ter plaatse om de omvang van de rook te bepalen. De brandweer adviseerde mensen om uit de rook te blijven.

Foto: Rico Vogels / Persbureau Heitink

Foto: Rico Vogels / Persbureau Heitink

Foto: Rico Vogels / Persbureau Heitink

Foto: Rico Vogels / Persbureau Heitink

Foto: Rico Vogels / Persbureau Heitink

Foto: Rico Vogels / Persbureau Heitink

Foto: Rico Vogels / Persbureau Heitink

Foto: Rico Vogels / Persbureau Heitink