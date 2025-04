Met nieuwe keeper onder de lat gaat NAC onderuit tegen Ajax

NAC wist het zondagmiddag Ajax de eerste helft moeilijk te maken. Leo Sauer schoot de Bredanaars al vroeg in de wedstrijd op voorsprong, maar de Amsterdammers bogen nog voor rust de stand om in 2-1. Een kwartier voor tijd viel de beslissing: 3-1.

Zijn rentree in de basis werd een vervelende, want Kortsmit stond na ruim een half uur met geblunder aan de basis van de 1-1. In plaats van een bal weg te schieten, raakte hij de bal kwijt aan Ajax-spits Don-Angelo Konadu en moest hij vervolgens een overtreding maken. Kortsmit kreeg geel en ontsnapte aan rood en zag dat de daaropgegeven penalty werd benut door Kenneth Taylor.

Opvallende naam in de basisopstelling van NAC was die van Roy Kortsmit. De doelman kreeg van trainer Carl Hoefkens het vertrouwen onder de lat in plaats van Daniel Belica.

Het geblunder kwam hard aan bij de bezoekers, want een paar minuten later was het al 2-1. Dit keer was het Steven Berghuis die de supporters in de Amsterdam ArenA liet juichen.

Beslissing

In de tweede helft hoopte NAC op een stunt tegen het zeker niet briljant spelende Ajax. Scoren deed het echter niet meer en aan de andere kant viel een kwartier voor tijd de beslissing. De pas 17-jarige middenvelder Jorthy Mokio tekende voor 3-1 en daarmee de beslissing.

Vijftiende

Ajax nam met de zege revanche voor de 2-1 nederlaag in Breda, eerder dit seizoen. Door de winst behoudt de koploper een voorsprong van negen punten op nummer twee PSV. NAC bezet de vijftiende plek in de Eredivisie, met een voorsprong van zes punten op rivaal Willem II. De laatste wedstrijd dit seizoen treffen de twee ploegen elkaar. Plek zestien betekent voetballen in de play-offs voor handhaving.